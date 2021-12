Emissão de passaportes será normalizada nesta sexta

A população que não teve acesso à emissão e entrega de passaportes e agendamento de atendimentos para registros de estrangeiros poderá contar com os serviços normalizados nesta sexta-feira (25). A informação é da assessoria de comunicação da Polícia Federal (PF). O sistema ficou fora do ar nesta quinta (24) em função de um defeito em um hardware utilizado pela PF. Segundo a assessoria de comunicação, ainda há instabilidade no acesso, mas o problema deve ser sanado até esta madrugada.

Mais cedo, a Polícia Federal emitiu nota afirmando que a empresa de informática contratada pela corporação trabalhava desde esta quarta (23) para consertar os equipamentos com problemas e regularizar o atendimento à população. Segundo a assessoria de comunicação, algumas localidades não foram afetadas pela pane no sistema, como foi o caso de Minas Gerais. Em outras, como São Paulo e Brasília, o atendimento foi suspenso.

Quem não foi atendido devido à falha nos sistemas, deve retornar às unidades da Polícia Federal nos próximos dez dias úteis, independente de novo agendamento. O cidadão poderá retornar à PF em qualquer data e horário levando os agendamentos e protocolos referentes aos dias em que seria atendido.

