Emilly presta depoimento sobre suposta agressão de Marcos no BBB 17

Emilly Araújo, 20 anos, compareceu nesta segunda-feira, 17, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ela vai prestar depoimento no inquérito que investiga se ela foi agredida pelo médico Marcos Harter dentro do Big Brother Brasil (BBB 17).

A investigação foi aberta ainda durante o programa e levou a expulsão do brother. Na ocasião, as delegadas consideraram que havia indícios de agressão, já que Emilly falava que Marcos machucou seu braço e pelos vídeos era possível ver marcas roxas nela.

Marcos também já foi ouvido. O teor do depoimento dele não foi revelado, mas o brother usou as redes sociais para pedir desculpa e falar que não tinha a intenção de machucar a estudante.

O caso pode ser considerado violência doméstica, podendo ter pena de até 3 anos de prisão.

adblock ativo