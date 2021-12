Em SP, casal invade praia de carro, é atacado e tenta atropelamento

Um casal entrou de carro na Praia do Guaraú, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, nesta sexta-feira, 1º, e foi alvo de pedradas após um desentendimento com um morador local. De acordo com testemunhas, o motorista do veículo, inclusive, tentou atropelar o morador e acabou colidindo nas pedras. As informações são do G1.

Banhistas gravaram a confusão e postaram vídeos nas redes sociais. Nas imagens, um homem de camisa amarela atira pedras no para-brisas de um carro que fica com o vidro danificado. O motorista dá ré no veículo e em seguida acelera em direção ao morador. Porém, acaba colidindo nas pedras. Na sequência, o casal sai do carro e continua discutindo com o morador.

Enquato isso em Peruíbe...😳👇🏽 pic.twitter.com/nVykJfTyVT — Marcos Diniz (@Marcolino1974) January 2, 2021

De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Social, os envolvidos chegaram a ser multados por estarem indevidamente na praia. Após a confusão, o casal deixou o local e foi embora. Ainda segunda a prefeitura, ninguém ficou ferido.

Em nota ao G1, a prefeitura informou que o carro não foi recolhido porque o proprietário, ao chegar no local, informou que havia emprestado o veículo ao casal. Os envolvidos não foram à delegacia, mas autuações de competência do trânsito municipal foram registradas.

