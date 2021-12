Em reunião, Lula anuncia recursos para PE e AL

Após acompanhar reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e autoridades na Base Aérea do Recife, o deputado federal Paulo Rubem Santiago (PT-PE) disse nesta quinta-feira, 24, que Lula afirmou aos governadores de Alagoas, Eduardo Campos (PSB), e de Pernambuco, Teotônio Vilela Filho (PSDB), que haverá liberação imediata de R$ 500 milhões, sendo R$ 250 milhões para cada um dos dois Estados, para utilização em ações imediatas em prol da população atingida pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Prejuízos - O número de pessoas que tiveram que abandonar suas casas (desalojadas) por causa dos temporais ocorridos em Pernambuco mais do que dobrou, passando de 24.552 para 53.518, de acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira, pela Coordenadoria de Defesa Civil do estado (Codecipe). O número de desabrigados (pessoas que perderam a casa) aumentou de 17.808 para 26.797.

Mais uma morte foi registrada no estado, elevando o total para 16. Foi confirmado na quarta, 23, o óbito de José Cleiton Barbosa Felipe, 26 anos, no município de Vitória de Santo Antão. Três corpos encontrados na última terça-feira (22) ainda não foram identificados.

Em Alagoas, as cheias provocaram a morte de 29 pessoas e afetaram 181.020 moradores. Deste total, 26.618 estão desabrigados e 47.897 desalojados.

