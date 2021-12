Em relatório, Facebook revela que removeu 1,5 bilhões de contas falsas em seis meses

Dados do último relatório interno do Facebook, apontam como a empresa tem lidado com o compartilhamento de fake news, spam, discursos de ódio entre outros casos dentro da plataforma. Entre elas, um número se destacou: nos meses de abril e setembro de 2018, o Facebook baniu 1,5 bilhão de contas falsas da rede social.

O Facebook afirmou que vem trabalhando para melhorar os algoritmos responsáveis pela identificação de recursos ilegais na plataforma. Durante pesquisa, foi revelado que 99,6% das contas falsas removidas no período de seis meses foram identificadas pelo sistema de inteligência artificial da companhia.

Desde o vazamento de escândalos como o da Cambridge Analytica, a empresa vem se esforçando para melhorar sua imagem e manter-se dentro das exigências da lei. O esforço no combate às fake news, ao spam e ao discurso de ódio entre outras ações são tidas como um meio de o Facebook reconquistar a confiança dos usuários, de investidores e ter suas operações autorizadas pela lei.

O poder de influência das fake news é algo que tem preocupado a empresa também. Na última eleição americana, a empresa removeu mais de 100 contas e páginas do Facebook e do Instagram, incluindo as páginas de Alex Jones, famoso teorista da conspiração americano que criou diversos hoax, como uma teoria que dizia que os tiroteios em escolas eram uma armação da esquerda para fortalecer o lobby pró-desarmamento. A página de fake news do teorista, InfoWars, também acabou sendo removida definitivamente da plataforma.

A divulgação dos relatórios foi uma forma que a empresa encontrou a fim de passar estabilidade e confiança para os usuários.

