Em relatório de Direitos Humanos, EUA citam ataques de Bolsonaro à imprensa

Em relatório anual sobre Direitos Humanos dos Estados Unidos, divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Departamento de Estado, uma série de preocupações são levantadas acerca do Brasil. O documento, que analisa quase 200 países, destaca a deterioração dos direitos humanos no ano de 2020.

No caso do Brasil, as preocupações vão desde "assassinatos ilegais ou arbitrários cometidos pela polícia", "atos generalizado e corrupção", além de “violência contra jornalistas" (neste caso, diretamente relacionado ao presidente Jair Bolsonaro). O relatório norte-americano também exemplifica as entrevistas do presidente em frente ao Palácio da Alvorada, em que vários repórteres foram submetidos a agressões verbais.

O documento cita, ainda, diversos casos de violência policial e afirma que membros das forças de segurança cometeram vários abusos. O relatório usa como base os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostram que 5.804 civis foram mortos pela corporação em 2019.

