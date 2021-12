Em pesquisa, 48% dos jovens acham errado mulher sair sozinha

Uma pesquisa com 2.046 jovens de 16 a 24 anos de todas as regiões do Brasil revelou comportamentos que colocam as mulheres em posição de desigualdade em relação aos parceiros.

O levantamento, realizado pelo Instituto Avon e Data Popular, mostrou que 48% dos entrevistados acham errado a mulher sair sozinha, sem a companhia do marido, namorado ou "ficante".

Quase todos os participantes que responderam às perguntas pela internet (96%) disseram que vivem em uma sociedade machista. Mas, do total, 68% acham errado a mulher ir para a cama no primeiro encontro e 76% criticaram as que ficam com vários homens.

Das 1.029 mulheres entrevistadas, 78% relataram ter sofrido algum tipo de assédio - cantadas ofensivas, abordagens violentas e beijo forçado - e cerca de 30% foram assediadas fisicamente no transporte público.

Mas o machismo não partiu somente do grupo masculino, já que 42% das mulheres disseram concordar que uma menina deve ficar com poucos homens. Outras 20% concordaram que quando a mulher usa saia curta e decote significa que está "se oferecendo".

Em relação à atividade sexual, 9% contaram que já foram obrigadas a transar quando não estavam com vontade. Além disto, 37% já fizeram sexo sem camisinha por insistência do parceiro.

