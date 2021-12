Em nota, Globo nega acusações da mãe de dançarino morto

A Rede Globo emitiu uma nota nesta segunda-feira, 24, para negar as acusações da mãe do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, conhecido como DG, encontrado morto em abril deste ano na comunidade do Pavão-Pavãozinho, no Rio de Janeiro.

Maria de Fátima da Silva participou de uma mesa redonda da Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça (SerNegra), em que relembrou os momentos que sucederam a morte do jovem e chamou a apresentadora Regina Casé, do programa Esquenta, de "farsa" e "mentirosa".

No comunicado, a emissora rebate as acusações. "A emissora entende a dor de dona Maria de Fátima, mas as afirmações não têm fundamento. Ela teve, e tem, todo o apoio da Globo e a solidariedade de Regina Casé e sua equipe".

Douglas foi encontrado morto com uma marca de tiro na comunidade do Pavão-Pavãozinho, na zona Sul do Rio de Janeiro. Após a repercussão do caso, os familiares do dançarino participaram do programa para exigir uma solução. Entretanto, Maria de Fátima afirmou que eles foram mal tratados pela produção, e a apresentadora não mostrou interesse em ajudar.

"A mídia usou todo o tempo a imagem do meu filho. 72 horas (após o) enterro, houve um convite, praticamente me arrancaram da minha casa, me levaram para a TV e limitaram o que eu devia falar. A senhora Regina Casé e a produtora do programa. Ela disse para mim que eu só deveria responder o que eles me perguntassem", revelou Maria de Fátima.

Além da censura prévia, a mãe de DG enfatizou a situação por qual passou nos bastidores do Projac. "Encurralaram a gente num cômodo de 3x3 (metros), colocaram um cocho com feno, que é aquela comida horrorosa. Trancaram a porta até a hora do início do programa. O único local que a gente podia circular era o saláo de beleza, que foram me oferecer unha e cabelo. Eu estava há 80 horas sem dormir, ia querer saber de fazer unha e cabelo? Eu queria uma solução imediata para que esclarecessem a morte do meu filho. (...) A Regina Casé é uma farsa, uma artista. Ela é uma mentirosa", disparou ela.

Confira o vídeo:

Da Redação Em nota, Globo nega acusações da mãe de dançarino morto

adblock ativo