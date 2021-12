Em nota, Dilma lamenta explosão de prédio no Rio

A presidenta Dilma Rousseff divulgou nota de pesar pelas vítimas da explosão de um prédio em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que deixou oito feridos e atingiu cerca de 40 imóveis na região, na madrugada desta segunda-feira, 19.

"Foi com grande tristeza que recebi a notícia da explosão ocorrida na madrugada de hoje, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Transmito minha solidariedade aos feridos e às dezenas de famílias afetadas pela explosão", disse a presidente, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Imprensa. Dilma está em viagem oficial à Suécia e Finlândia e retorna ao Brasil na próxima quarta-feira, 21.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão provavelmente foi provocada por um vazamento de gás. O acidente destruiu uma pizzaria, um restaurante, uma farmácia e danificou cerca de 40 imóveis ao redor.

A Delegacia de São Cristóvão, responsável pelas investigações, já começou a ouvir os comerciantes e moradores.

