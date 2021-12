Em editorial, Financial Times afirma que “Bolsonaro está mais isolado que nunca”

O jornal britânico Financial Times afirmou, em editorial (para assinantes) publicado neste sábado, 3, que o presidente Jair Bolsonaro “está mais isolado do que nunca”, ao citar a pandemia e a crise entre ele e os chefes das Forças Armadas, que pediram demissão durante semana passada.

O jornal escreve que “a mudança aprofundou a crise política sobre a oposição teimosa de Bolsonaro aos bloqueios e as ameaças do ex-capitão do Exército de usar os militares contra as autoridades locais que tentaram impô-lo”.

A publicação cita ainda que “as Forças Armadas não são a única instituição que perderam a paciência com o Bolsonaro”.

A referência é feita a carta aberta assinada por mais de 500 empresários, banqueiros, economistas e ex-ministros exigindo coordenação nacional das medidas contra a pandemia no Brasil. “Centenas de líderes empresariais proeminentes”, classifica o jornal.

O texto critica a maneira de ação do mandatário na pandemia.

“Um dos maiores céticos do coronavírus do mundo, Bolsonaro recusou-se a usar máscara durante a maior parte do ano passado, criticou as vacinações e classificou a pandemia como ‘uma gripezinha’. Ele agora está lutando para manter o governo unido e as esperanças de reeleição vivas em meio a alguns dos piores números da Covid-19 do mundo”.

Em relação as eleições de 2022, o Financial Times coloca um Bolsonaro enfraquecido e a volta da elegibilidade do ex-presidente Lula. “Com o retorno do ex-presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva à política, depois que sua condenação por corrupção foi anulada, Bolsonaro não é mais o favorito nas eleições do próximo ano”.

A afirmação no título editorial de que “Bolsonaro está mais isolado do que nunca”, é do diretor-gerente da consultoria Teneo, Mario Marconini. Ele fala sobre a relação do mandatário com o Legislativo em meio ao agravamento da pandemia no país.

“À medida que a pandemia inevitavelmente piora, haverá outro acerto de contas pelo Congresso em um futuro não muito distante para ver se ele se tornou mais descartável do que é agora”, diz o consultor.

adblock ativo