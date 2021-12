Em coluna, Caetano Veloso pede "perdão" a Roberto Carlos

Caetano Veloso pediu perdão a Roberto Carlos em sua coluna publicada neste domingo, quando falou sobre Lou Reed, cantor e guitarrista que morreu no último dia 27 de outubro. No final da coluna, quando diz que ainda não conhecia nada sobre o músico americano, Caetano diz que Roberto Carlos já tinha "virado" a sua cabeça.

O cantor baiano destacou em seu texto: "Mesmo que ele nunca mais queira me ver, continuarei amando que 'Fera ferida' e 'Esse cara sou eu'. Minhas trombadas nascem de querer quebrar algum esquema cristalizado que me impacienta. Não tenho o direito, acho. Não sou terapeuta dele nem palmatória do mundo. Zuenir estava certo quanto às diferenças de temperamento".

Caetano afirmou ainda que Paula Lavigne, sua ex-mulher, Paulinha Lavigne, não aprovou o que ele escreveu sobre Roberto Carlos na sua coluna da semana passada. No final, Caetano ainda escreveu: "Mas acho que não tomo jeito, não vou mudar, esse caso não tem solução. Eu tinha feito muito esforço para defender a parte que acho defensável de uma causa que me estranha. Peço perdão".

