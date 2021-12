Em Brumadinho, Defesa Civil atualiza lista: são 288 desaparecidos e 65 mortos

A Defesa Civil de Minas Gerais atualizou por volta das 12h desta terça-feira, dia 29, os números de vítimas do desastre de Brumadinho. O órgão informou que são 65 mortes confirmadas e 288 pessoas desaparecidas (eram 279 no final da noite desta segunda-feira, 28). De acordo com a Defesa Civil, já foram localizadas 390 pessoas.

