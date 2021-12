Em Aparecida, Papa saudará fiéis antes da missa

O papa Francisco celebrará missa às 10h30 no dia 24 (quarta-feira), no Santuário Nacional de Aparecida, em cidade de mesmo nome, no interior de São Paulo. Em Aparecida, Francisco fará um passeio na área do santuário no papamóvel, saudando os fiéis e abençoando-os. Tradicionalmente, o papa fica de pé, o que facilita a visão de quem estiver na praça. O pontífice chega ao Brasil no próximo dia 22 para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro.

Em Aparecida, Francisco irá à Tribuna Bento XVI, do lado externo do santuário, para dar a benção aos devotos que estiverem reunidos do lado de fora. Telões serão colocados nas áreas ao redor do santuário para a transmissão do passeio de Francisco e, também, da missa.

O santuário será aberto por volta das 5h, segundo informações do Vaticano, e tem espaço para, no máximo, 15 mil pessoas. O padre Evaldo Souza, que ajuda na organização, reiterou que não há venda de ingressos para a missa.

A exemplo do que ocorreu em março, na missa de celebração da eleição do papa, todos que estiverem acompanhando a missa, mesmo que do lado de fora, e queiram receber a eucaristia terão oportunidade.

A equipe de apoio à missa foi preparada pelo Vaticano, inclusive as pessoas que vão ler os trechos da celebração e os coroinhas. Bispos, padres e diáconos que participarão da missa cadastraram-se.

*Com informações da Rádio do Vaticano

adblock ativo