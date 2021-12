Eduardo Paes anuncia cooperação com vacina do Instituto Butantan

Um protocolo de entendimento junto com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), foi divulgado pelo prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), na manhã deste domingo, 20.

O documento trata do uso da CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac. A parceria é anunciada durante disputas políticas entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que discutem com quem vai ficar o mérito sobre a vacina que vai ser aplicada no país, de acordo com reportagem da revista VEJA.

“Vamos trabalhar com o plano nacional de imunização, mas a iniciativa do governador Dória, avançando no CoronaVac, foi fundamental para que pudéssemos estar no ponto que estamos hoje”, disse Paes em vídeo publicado em sua conta no Twitter. Apesar da parceria com Dória, Paes afirmou que “da mesma forma já estamos em contato com diferentes laboratórios” e que apresentará o plano de enfrentamento ao Covid-19 no próximo dia 28.

Paes diz também que "esteve com o governador de São Paulo, João Dória, e foi assinado um termo de cooperação com o Instituto Butantã para a aquisição da vacina para o coronavirus". Eles entendem que o ideal é que se tenha um plano nacional de imunização.

Eduardo Paes disse que a rede de Saúde do Rio vai estar pronta para atender a população carioca. Paes revelou que a futura equipe já está em contato com diversos laboratórios com o objetivo de acertar as ações de enfrentamento à covid-19.

adblock ativo