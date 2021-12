Dono da Rede Record e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo publicou um vídeo no YouTube pedindo para os fiéis a boicotarem a Copa do Mundo e qualquer outra informação que não seja religiosa.

Chamado de "jejum de informação" por Macedo, a prática duraria 40 dias e começaria em 10 de junho, dois dias antes do jogo inaugural da Copa. Segundo o bispo, boicote servirá para uma experiência mais próxima com Deus.

"A partir do dia 10 de junho vamos começar um jejum. Não o jejum de Daniel de 21 dias, mas o jejum que Jesus fez no deserto, de 40 dias e 40 noites. Só que ele ficou em jejum de comida. Nós vamos fazer um jejum espiritual, um jejum de informações. Um jejum de rádio, televisão, de tudo o que o mundo oferece. Um jejum de jogos, distrações, diversões", disse.

"Nós estaremos fora da Copa, eu estarei fora da Copa 100%. Porque eu estarei acompanhando ou também no mesmo espírito com vocês. Não que eu necessite ter uma experiência com Deus, eu já tive, mas vou fazê-lo em favor de vocês, para que vocês também sejam estimulados", afirmou.

Macedo pede que os fiéis consumam apenas mídia relacionada à religião, como filmes bíblicos. "Estamos falando para as pessoas que querem essa nova vida, nascer de Deus, para fazer esse jejum de 40 dias. Para que elas venham a ter essa experiência pessoal com Deus, para que elas sejam novas criaturas. Sem futebol, sem diversão, sem cinema, sem televisão", explica no vídeo. Veja:

Da Redação Edir Macedo pede a fiéis para boicotar Copa do Mundo

