Edinho, filho de Pelé, é preso no litoral de São Paulo

O ex-goleiro Edson Cholbi do Nascimento, filho de Pelé e conhecido como Edinho, foi preso na tarde desta terça-feira, 18, no Fórum de Praia Grande (SP) após ser expedida uma ordem de captura referente a um processo de lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a 33 anos e 4 meses de reclusão e aguardava em liberdade o julgamento de um recurso de apelação.

Edinho foi preso no momento em que compareceu ao fórum da cidade do litoral paulista acompanhado de seu advogado, cumprindo medida cautelar de comparecer mensalmente à presença do juiz, com o objetivo de prestar contas de suas atividades.

Em julho deste ano, o ex-jogador, que exerce o cargo de auxiliar técnico efetivo do Santos FC, ficou preso na Cadeia Pública de Santos por não ter apresentado seu passaporte à Justiça. Ele alegou que havia perdido o documento e que não pretendia deixar o País.

No último mês de maio, Edinho e mais quatro réus foram condenados a 33 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de lavagem de dinheiro procedente do tráfico de entorpecentes. Um dos réus, Ronaldo Duarte Barsoti de Freitas, conhecido como Naldinho, está desaparecido há seis anos.

