DVD com cenas do massacre em presídio é vendido em Manaus

Um DVD com cenas chocantes do massacre no presídio no Amazonas circula nas ruas da cidade de Manaus por R$ 2 e R$ 3 e já estão esgotados devido ao grande número de vendas. Intitulado "FDN x PCC - O Massacre", o DVD traz uma compilação de vários vídeos que circularam na internet com cenas fortes da chacina no Complexo Penitenciário Antônio Jobim (Compaj), que deixou 59 mortos no início de janeiro.

Segundo o jornal "Folha de São Paulo", o DVD foi tão procurado na cidade que camelôs chegaram a vender o item por R$ 5. Em um dos pontos de venda, um ambulante anunciava: "hoje chega, patroa! Posso reservar para a senhora". Ele disse ainda que estão "reabastecendo o estoque (de DVDs)".

"Na minha banca, como a de todos aqui, tinham mais de dez (DVDs), e acabaram todos no domingo (15)", disse outro vendedor, que preferiu não se identificar.

Além do DVD com as cenas do massacre, outro fato ligado aos episódios em Manaus ganhou repercussão na mídia. Também no dia 1º, um homem postou uma foto em uma rede social durante a fuga do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

A imagem da fuga teve vários compartilhamentos nas redes sociais e acabou virando um jogo de celular, que recebeu o nome "Brayan Break" e está disponível no Play Store. O game já teve mais de 10 mil downloads, ainda segundo informações do "Folha de São Paulo".

