Dupla sertaneja morre após acidente de trânsito em São Paulo

Uma dupla sertaneja se envolveu em um acidente às 15h deste domingo, 21, na rodovia Altino Arantes (SP-351). O carro onde os irmãos Fábio Antônio Tomé e Guilherme Aramis Tomé, da dupla sertaneja Fábio & Guilherme, atravessou o canteiro central culminando em uma batida com um caminhão.

Os dois morreram ainda no local, e os corpos foram levados para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Franca (SP), no mesmo dia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

