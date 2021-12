Dupla é presa no Rio com bilhetes da Copa superfaturados

Um inglês e um norte-americano foram detidos num hotel em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, suspeitos de participar de um esquema internacional de venda de ingressos superfaturados para a Copa do Mundo no Brasil.



Com eles, a polícia apreendeu 59 entradas para partidas do Mundial. Segundo apontam as investigações, os dois integrariam uma rede internacional que envolve pelo menos duas empresas na Europa. Uma ficaria na Inglaterra e atuaria com a comercialização dos chamados "pacotes de hospitalidade", que incluem serviços como transporte e hospedagem por preços acima dos praticados no mercado.



Os ingressos seriam vendidos também por uma empresa de Liechtenstein (principado nos Alpes, entre a Áustria e a Suíça), que ainda cobraria uma tarifa extra pelos ingressos. Os dois homens, que não tiveram as identidades reveladas pela polícia, foram detidos na terça-feira no momento em que um passava um envelope com as entradas para o outro.



Eles foram ouvidos e liberados após ser enquadrados como cambistas (contravenção). Os ingressos foram apreendidos. O advogado de uma empresa subsidiária da Fifa esteve na delegacia e garantiu que todos os 59 ingressos apreendidos com eles seriam invalidados.



A organização máxima do futebol mundial proíbe a venda de ingressos para os jogos da Copa do Mundo por um preço maior do que o oficial e só permite venda pelo site da entidade (opt.fifa.com).



Também no Rio de Janeiro, nas proximidades do maracanã, foi detido um torcedor japonês sob suspeita de revender ingressos para a partida entre Espanha e Chile.



Porto Alegre



Já nas imediações da Arena Beira-Rio, na capital gaúcha, dois turistas holandeses e dois australianos foram detidos ontem de manhã também sob suspeita de comercializar ingressos. Segundo a Polícia Civil, eles tinham 43 entradas para o jogo Holanda x Austrália e cobravam até US$ 3 mil (cerca de R$ 6.745) pelo ingresso.

