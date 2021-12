Dublador de Harry Potter morre baleado no Rio de Janeiro

Morreu, na tarde desta quarta-feira, 30, o dublador do bruxo Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, na saga de filmes homônima inspirada nos livros de J. K. Rowling. Caio César Ignácio Cardoso, que tinha 27 anos, era policial militar e foi baleado durante um confronto com criminosos na região da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha, no Complexo do Alemão (Rio de Janeiro).

Segundo o site R7, Caio foi encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, passou por cirurgia mas não resistiu aos ferimentos.

Além Harry, o dublador também emprestou sua voz para o personagem Sokka na animação "Avatar: A Lenda de Aang" e para Diego Bustamante na novela mexicana Rebelde, entre outros.

