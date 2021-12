Duas pessoas são presas por ajudar Lázaro Barbosa durante fuga

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, afirmou que duas pessoas foram presas, acusadas de auxiliar Lázaro Barbosa durante sua fuga dos policiais que o cercam há duas semanas, em Cocalzinho de Goiás.

"Nós fechamos o perímetro. A probabilidade de ele ter saído é muito pequena..uma das pessoas presas tentou tirá-lo do perímetro", anunciou o secretário durante entrevista coletiva na quinta-feira, 24.

Os nomes dos presos por ajudar o assassino não foram divulgados, mas membros da operação afirmaram ser um fazendeiro e um caseiro, que teriam escondido Lázaro Barbosa. Eles prestarão depoimentos aos delegados envolvidos na força-tarefa.

“Quem facilita a vida de foragido comete crime. Nós temos indício de que há outras pessoas ajudando e nós vamos chegar nelas. A gente tem alcançado o nosso grande objetivo que é não o deixar cometer mais crimes. E, a cada dia, nós estamos mais próximos dele e dessa rede criminosa que apoia absurdamente esse sujeito”, contou Rodney Miranda.

As buscas por Lázaro Barbosa tiveram início no dia 9 de junho, quando policiais começaram a onvestigar a morte de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Na ocasião, ele matou um homem, uma mulher e seus dois filhos.

Durante a perseguição, Lázaro invadiu fazendas, atirou em civis, entrou em confronto com a polícia e fez uma família de refém.

A operação policial para capturar o assasino conta com cerca de 300 policiais de diferentes forças de segurança, inclusive da Polícia Federal. A ação conta com drones, helicópteros e cães farejadores. No entanto, Lázaro segue sem ser encontrado.

adblock ativo