Duas pessoas são baleadas em assalto no aeroporto de Campinas

Um assalto a uma transportadora de dinheiro e mercadorias valiosas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, deixou duas pessoas feridas e gerou transtornos na Rodovia Santos Dumont na manhã desta quinta-feira, 17.

Durante a ação dos bandidos, houve troca de tiros com seguranças, e dois dos funcionários acabaram sendo baleados. Ainda não foi informado o estado de saúde dos seguranças. Na fuga, os suspeitos travaram a Rodovia Santos Dumont nos dois sentidos. Eles atearam fogo em dois caminhões e utilizaram os veículos para bloquear a via.

A Polícia Federal informou que foram usados dois carros no crime. Um deles tinha inscrições da Aeronáutica. Ainda não se sabe o que foi levado pelos bandidos. A transportadora de valores Brinks, que foi alvo do assalto, disse estar levantando as informações.

adblock ativo