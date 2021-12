Doze pessoas ficam feridas em rebelião na Fundação Casa

Doze pessoas ficaram feridas na rebelião ocorrida nesta quinta-feira, 21, na unidade da Fundação Casa da Vila Conceição, na zona leste da capital paulista. Sete funcionários e cinco jovens foram levados para hospitais da região e passam bem, de acordo com informações da assessoria de imprensa do órgão. Durante o motim, que começou às 9h30, 18 funcionários foram feitos reféns. Três deles foram liberados antes do fim da rebelião, entre eles o diretor da unidade.

O conflito terminou por volta das 13h20 após negociação com a Superintendência de Segurança do órgão. Os adolescentes pusseram fogo em colchões e quebraram móveis da parte interna do centro para cumprimento de medida socioeducativa. Agora, os jovens passarão por revista e pela Comissão de Avaliação Disciplinar (CAD) da fundação. A assessoria informou que o Ministério Público e o Poder Judiciário serão informados sobre a ocorrência.

Os motivos da rebelião ainda serão apurados pela corregedoria-geral da fundação. A unidade da Vila Conceição tem capacidade para 60 adolescentes e está totalmente ocupada.

