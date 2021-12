Dória afirma que André do Rap, solto pelo STF, fugiu para o Paraguai

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), afirmou que o traficante apontado como um dos líderes do PCC, André do Rap, fugiu para o Paraguai. "O André do Rap não foi para o Guarujá como prometeu. Ele foi para Maringá e de Maringá pegou um jatinho para o Paraguai. A Polícia de São Paulo acompanhou tudo, mas não podia prendê-lo ainda”, afirmou o governador ao jornalista Datena durante programa na Band.

André do Rap foi solto na manhã do último sábado, 10, após o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter deferido dois habeas corpus em seu favor e é considerado foragido pela Polícia Civil de São Paulo –, depois de o presidente do STF, Luiz Fux, revogar a ordem do colega.

Dória teceu críticas à decisão, classificada como "um erro profundo", do Ministro Marco Aurélio de Mello."Ministro que solta criminoso que deveria estar na cadeia não é uma atitude que deva merecer elogios"

André do Rap é acusado pelo Ministério Público de São Paulo de chefiar, desde fevereiro de 2018, o PCC em Santos. Segundo o veículo, o cargo de chefia da facção é considerado de extrema confiança, por ser uma região estratégica para o tráfico internacional de drogas feito pelo PCC.

