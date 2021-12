Donos reconhecem cão que estava à venda na internet

Uma cadela da raça Pug foi recuperada no Rio Grande do Sul após os proprietários encontrarem o animal à venda em um site de compra. Eles reconheceram a coleira do cão.

Os donos procuraram a polícia e marcaram um encontro com a vendedora. Os policiais constataram que o animal vendido era a cadela desaparecida, já que ela fez festa ao ver os donos.

A suspeita era que a vendedora tivesse furtado o cão, mas ela negou o fato. De acordo com a mulher, que estava pedindo R$ 1,9 mil pelo animal, ela achou a cadela perdida na rua, tentou localizar os donos, mas não conseguiu. Ela, então, teria decidido vender o animal. Os donos disseram que existia a possibilidade de fuga da cadela, quando eles saíram de casa.

A vendedora foi liberada, mas pode responder por contravenção. De acordo com a polícia, quem acha algo perdido tem o prazo de 15 dias para procurar a autoridade policial. Esse período não tinha terminado, mas como ela colocou a cadela para vender, demonstrou que não tinha esse intenção.

