Dono de empresa com filial na BA morre em acidente de avião em Recife

O empresário cearense André Luz Pimenta Freitas, dono da Imperjet, empresa paulista especializada do ramo de tecidos impermeabilizantes com filial em Salvador, é uma das vítimas do acidente aéreo que matou 16 pessoas na manhã desta quarta-feira (13), na cidade de Recife (PE). A informação foi confirmada por funcionários da empresa, em Salvador, que receberam a notícia por meio da esposa do empresário, que morava na capital baiana.

O acidente com um avião de pequeno porte, um bimotor modelo L410, matrícula PR NOB, da empresa Noar Linhas Aéreas, levava 14 passageiros e dois tripulantes de Recife com destino a Mossoró e escala em Natal, no Rio Grande do Norte, quando caiu em um terreno baldio próximo à Avenida Boa Viagem, na capital pernambucana.

De acordo com o coronel Valdyr José de Oliveira Junior, comandante geral do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o avião partiu de Recife às 6h51 de hoje e caiu às 6h55. “Os bombeiros encontraram a aeronave em um terreno baldio próximo à Avenida Beira Mar, nas imediações do posto da Aeronáutica. Ainda não sabemos a causa da queda, mas a Força Aérea Brasileira (FAB) já está aqui”, disse.

Em nota oficial divulgada na manhã de hoje, a FAB informou os contatos feitos entre o piloto e a torre de controle. Às 6h51, o avião decolou da pista 18 do Aeroporto do Recife. O piloto informou à torre de controle, às 6h51min55, que a aeronave apresentava problema e que tentaria pousar na cabeceira 36, no sentido contrário ao da decolagem. Às 6h53min57, o piloto informou que não chegaria à pista e que tentaria pousar na Praia de Boa Viagem. O sinal da aeronave na tela do radar foi perdido às 6h54min18.

Também em nota oficial, a FAB informou que a Aeronáutica já iniciou as investigações para apurar os fatores que contribuíram para o acidente, que resultou em “totais perdas humanas e materiais”.

Ainda de acordo com a FAB, o plano de voo informava a existência de 16 pessoas a bordo, dado ratificado pela tripulação quando em contato inicial com a torre de controle, antes da decolagem. Informações dos sites Pernambuco.com.br e Paraiba.com.br dão conta de que os corpos do piloto e do co-piloto já haviam sido identificados. No entanto, a informação foi negada pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco e também pela Aeronática, que informou não haver ainda uma lista com os nomes das vítimas.

A empresa Noar Linhas Aéreas divulgou no final da manhã de hoje uma nota oficial sobre o acidente. Leia a nota na íntegra:

"É com pesar que a Noar Linhas Aéreas comunica oficialmente a queda de sua aeronave modelo LET 410 com prefixo PR-NOB às 06h52 minutos dessa quarta-feira, dia 13 de julho, logo após decolar do Aeroporto Internacional do Recife (PE). O avião transportava 14 passageiros e 02 tripulantes e fazia a rota Recife – Mossoró (RN), com escala em Natal (RN).

Infelizmente não houve sobreviventes. Nesse primeiro momento, a prioridade da companhia aérea é prestar todo o atendimento necessário aos familiares das vítimas. É isso o que está sendo feito com disponibilidade de transporte, hospedagem e acompanhamento de equipe multidisciplinar (psicólogos, médicos, assistentes sociais, etc).

O Comando da Aeronáutica, a ANAC e a autoridade policial já estão conduzindo as investigações pertinentes sobre o acidente. A empresa informa que as habilitações técnicas e os certificados de capacitação física dos pilotos estavam regulares.

Informamos ainda que todos os voos de hoje foram suspensos e os passageiros com voos marcados para o dia de hoje estão sendo remanejados para outras companhias aéreas".

A Noar Linhas Aéreas divulgou oficialmente a lista com os nomes das 16 vítimas da queda da aeronave. Segue abaixo:

Rivaldo Cardoso (piloto), Roberto Gonçalves (co-piloto), André Freitas, Antônia Jalles, Camila Marino, Carla Moreira, Débora Santos, Bruno Albuquerque, Natã Braga da Silva, Marcelo Campelo, Maria da Conceição de Oliveira, Jonhson do Nascimento Pontes, Marcos Ely Soares de Araújo, Breno Faria, Raul Farias e Ivanildo Santos Filho.

A empresa informa, ainda, que concederá uma coletiva de imprensa às 17h de hoje no Mar Hotel Recife. Inaugurada em 2009 na cidade de Caruaru (PE), a Noar Linhas Aéreas opera interligando cidades da Região Nordeste. São atendidas as cidades de Maceió (AL), João Pessoa (PB), Recife e Caruaru (PE), Natal e Mossoró (RN) e Aracaju (SE).





Assista ao vídeo feito após o acidente por um cinegrafista amador

Clarissa Pacheco Dono de empresa com filial na BA morre em acidente de avião em Recife

adblock ativo