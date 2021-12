Dona das Casas Bahia afirma que Saul Klein nunca possuiu vínculo com a empresa

A Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio, divulgou uma nota nesta quarta-feira, 23, afirmando que o empresário Saul Klein "nunca possuiu qualquer vínculo ou relacionamento com a companhia". Saul Klein é acusado de crimes como aliciamento e estupro por 14 mulheres.

A defesa do empresário afirma que ele nunca cometeu esses crimes, que as acusações são falsas e visam extorqui-lo. De acordo com a Via Varejo, Saul Klein vendeu a parte societária dele nas Casas Bahia em 2009.

A Via assumiu a gestão da rede varejista em 2010. O irmão de Saul, Michael Klein, possui 2,26% das ações da companhia. Outras 7,52% são controlados por um fundo vinculado a ele.

A Casas Bahia foi fundada pelo empresário Samuel Klein (1924-2014), pai de Saul e Michael.

