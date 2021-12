Dólar tem primeira queda semanal em um mês

Num dia de alívio no mercado financeiro, o dólar teve queda expressiva nesta sexta-feira, 9, e voltou a ficar próximo de R$ 5,50. O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,527, com recuo de R$ 0,063 (-1,13%). A moeda norte-americana operou em queda durante toda a sessão. Na mínima do dia, por volta das 13h, chegou a R$ 5,51.

Na semana, a divisa caiu 2,47%. Esse foi o primeiro recuo acumulado em quatro semanas. O dólar acumula queda de 1,64% em outubro, mas sobe 37,73% em 2020.

A euforia no câmbio não se repetiu no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou esta sexta aos 97.483 pontos, com recuo de 0,45%. Num movimento de realização de lucros, os investidores venderam ações para embolsarem os ganhos de ontem (8), quando o indicador tinha subido 2,51%.

Apesar da queda desta sexta-feira, 9, o Ibovespa fechou a semana com alta de 3,68%. Essa foi a primeira alta semanal da bolsa de valores em cinco semanas.

As negociações foram influenciadas por fatores externos. Investidores continuaram esperançosos com chances de algum acordo sobre um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos. O otimismo prevaleceu ainda que as negociações desta sexta entre a presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, tenham fracassado.

adblock ativo