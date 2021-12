Dois motoristas do Uber são mortos em 24 horas no Rio

Dois motoristas do Uber foram mortos no Rio de Janeiro em um intervalo de menos de 24 horas. Iuri Martins Pereira Alcântara, 24, foi assassinado no centro de Niterói. De acordo com a polícia, o condutor de van Mayk Frem dos Santos, 38, é apontado como autor do crime.

Ele teria discutido com Iuri por conta de uma vaga de estacionamento. A prisão dele, que está foragido, foi autorizada pela Justiça.

Horas depois, o motorista Marcos Vinícius de Oliveira Leite, 42, foi baleado dentro do veículo na cidade do Rio de Janeiro. Amigos da vítima dizem que ele foi assassinado por um taxista.

A polícia investiga o caso e ainda não há um suspeito de ter cometido o crime.

adblock ativo