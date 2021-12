Dois baianos estão entre os mortos do acidente em SP

Dois baianos estão entre as vítimas do acidente de ônibus, com estudantes, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A vendedora Sônia Pinheiro de Jesus, de 43 anos, natural de Jequié, e estudante de Sistema de Informação, e Daniel Oliveira Damazio, 25, de Ubatã.

O acidente aconteceu na noite da quarta-feira, 8, o ônibus fazia o fretamento de estudantes universitários tombou na altura do km 84 da rodovia Mogi-Bertioga, entre as cidades paulistas de Biritiba-Mirim matou 18 pessoas e deixou outras 19 feridas.

O pai de Daniel, Zenildo de Oliveira Damázio, estava em um ônibus que vinha atrás do que o filho viajava. "Não vi o ônibus, mas percebi que era um acidente grave. Uma pessoa falou que viu ele com o braço machucado, então fui no hospital de Bertioga. Eu cheguei a ver o corpo, mas não tinha certeza porque não vi a roupa que ele estava", contou.

Os estudantes são de São Sebastião, cidade do litoral norte de São Paulo, e fazem todos os dias esse trajeto, entre o município e Mogi das Cruzes, cidade da Grande São Paulo com duas faculdades. O ônibus era fretado pela prefeitura local.

Familiares acusam motorista

Em meio à comoção no Instituto Médico Legal (IML) do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, familiares das vítimas atribuem o acidente a uma possível imprudência do motorista. Familiares do condutor, porém, discordam da versão.

O delegado de Bertioga que acompanha o caso, Fábio Pierry, afirmou que só a perícia poderá identificar as causas do acidente. Entretanto, afirmou que, em uma análise inicial, foi possível constatar que o veículo estava um pouco acima da velocidade.

"Mas não dá para dizer se isso foi fator determinante". Uma equipe fará uma perícia mecânica para avaliar o veículo, tentando identificar se o ônibus tinha alguma falha mecânica, e se não, quais poderiam ter sido o motivo do acidente.

Muita neblina

O capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, informou à Rede Tribuna que havia muita neblina no momento do acidente. Pelo menos, quatro ônibus faziam a travessia em comboio, incluindo o que sofreu o acidente. Os motivos que levaram o motorista do coletivo, um fretado de prefixo 4900, a perder o controle ainda serão investigadas.

