Doenças respiratórias diminuem após cuidados adotados na pandemia

Para frear a propagação do coronavírus no Brasil, as medidas adotadas foram as responsáveis para que também outras doenças respiratórias tivesse queda no número de infecções.

De acordo com especialistas, o uso de máscara, medidas de higiene, o isolamento social e a busca pela vacina contra influenza levaram a uma diminuição de 70% no aparecimento de doenças provocadas por outros vírus.

Comparando e usando o mesmo período dos três últimos anos, houve uma diminuição de 76,4% no número de casos graves trazidos pelo vírus sincicial respiratório (VSR), entre os meses de janeiro e agosto. De acordo com os dados do sistema Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), infecções pelo vírus da gripe diminuiram em 62,2%. Para os especialistas, o ano de 2020 não mostrou um “período de gripe” e as crianças foram as mais poupadas.

adblock ativo