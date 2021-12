Documento de carro será 100% digital em 2021

Proprietários de carros de todo o Brasil terão os documentos veiculares unificados no celular a partir deste ano. Desde a última segunda-feira, 4, começou a valer a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que unifica as documentações em formato eletrônico.

O novo documento chamado CRLV-e junta o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento (CRLV). Ou seja, funciona como um substituto do documento verde obrigatório que você precisa carregar na carteira toda vez que sai de carro.

De acordo com o Detran-SP, essa resolução pretende trazer mais praticidade ao cidadão, que poderá acessar a documentação de seu automóvel diretamente de seu smartphone, evitando o antigo documento impresso em papel verde.

Esse novo documento poderá ser expedido por todos os condutores após a quitação de débitos, encargos e multas de trânsito.

Para fins de fiscalização do novo CRLV-e, o condutor pode apresentar o documento em sua versão digital, via aplicativo, ou mesmo imprimi-lo em papel comum. A impressão, porém, não é obrigatória.

adblock ativo