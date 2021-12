Docentes das universidades federais entram em greve

Os docentes nas instituições federais de ensino superior do país entram em greve a partir de quinta-feira, 28, por tempo indeterminado. Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Paulo Rizzo, a crise das universidades está mais profunda.

As negociações com o Ministério da Educação (MEC) não tiveram solução e a greve foi a saída para pressionar o governo a ampliar os investimentos na educação. A diretoria do sindicato reuniu-se com representantes do MEC na última sexta-feira, 22, mas não houve acordos entre as partes.

"A reunião foi muito ruim, porque o acordo de organização de carreira que tínhamos firmado com o então secretário de Ensino Superior [Paulo Speller] foi suspensa com a justificativa de falta de autonomia para firmar tal acordo", disse o presidente. "Eles [representantes do MEC] disseram que não há nada para negociar conosco."

A pauta do setor das instituições federais de ensino superior está dividida em cinco eixos: a defesa do caráter público da educação, as condições de trabalho, a garantia de autonomia, a reestruturação da carreira e a valorização salarial dos professores ativos e aposentados. Paulo Rizzo disse que as negociações do momento referem-se ao que vai entrar no Projeto de Lei Orçamentária de 2016, com previsão de fechamento no mês de agosto.

Com o anúncio do corte de R$ 9,43 bilhões no Orçamento do ministério em 2015, o presidente do sindicato acredita que as atividades acadêmicas podem ser comprometidas. "Há prédios que não foram construídos, laboratórios que não estão prontos e que, se forem suspensos os concursos públicos, vai faltar professor para as universidades", destacou. Com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que busca ampliar o acesso e a permanência na educação superior, os investimentos aumentaram e a demanda por professores em todas as universidades também.

De acordo com Paulo Rizzo, a greve começa no dia 28 para os locais que aprovaram a paralisação e, no decorrer da semana, a expectativa é que haja mais adesões. "Há muitas universidades que esperam as maiores entrarem primeiro em greve para então aderir."

adblock ativo