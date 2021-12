Doadora de leite materno ganha ação contra Danilo Gentili

A doadora de leite materno satirizada por Danilo Gentili ganhou a causa judicial contra o humorista. Michele Rafaela Maximo foi chamada de "vaca" por Danilo no seu programa Agora é Tarde, no dia 3 deste mês.

A Rede Bandeirantes deverá retirar da internet o vídeo do programa em que Danilo faz as piadas sobre Michele ou pagará a multa de R$ 5 mil diariamente enquanto o trecho estiver no ar. A sentença foi emitida pela juíza Cíntia Daniela Albuquerque, da 2ª Vara Cível de Olinda.

Segundo o G1, a TV Tribuna, afiliada da Bandeirantes em Pernambuco e o humorísta Marcelo Mansfield também são considerados réus.

Entenda o caso - A pernambucana deu uma entrevista ao portal G1 Pernambuco e cedeu uma foto ao site. Esta mesma imagem foi utilizada por Gentili em seu programa para criar as piadas sobre a situação, onde ele chamou a doadora de "vaca" e a comparou com o ator pornô Kid Bengala. A moça não aprovou a atitude do humorista e entrou com o processo contra o programa.

