Dj Sabrina Boing Boing volta a ser assaltada em SP

A modelo e Dj Sabrina Boing Boing e seu namorado, Jonathan Martinez, foram assaltados na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, na noite da quarta-feira, 23.

De acordo com ela, os dois seguiam para um ensaio fotográfico, quando precisaram parar para ajustar o GPS do automóvel. Nesse momento, foram abordados por uma dupla em uma moto.

Um dos homens apontou uma arma para a cabeça de Jonathan e exigiu o celular e o relógio dele. Em seguida, com os objetos em mãos, fugiram.

Quando os assaltantes saíam do local, foram surpreendidos por policiais militares que flagraram a ação e iniciaram uma perseguição. Durante a fuga, a dupla abandonou a moto e o celular e entrou correndo em uma comunidade. Os bandidos não foram capturados.

Após o susto, Boing Boing e o namorado registraram um boletim de ocorrência no 89°DP, em São Paulo.

Reincidência

Em fevereiro, Sabrina foi alvo de um outro assalto na capital paulista. No episódio, o bandido, armado com uma faca, agrediu a loira e roubou sua bolsa. Ela levou 45 pontos no braço e fraturou dois dedos e a mão.

Desabafo

Em seu perfil no Instagram, a loira desabafou sobre o assunto. Ela publicou uma foto na delegacia e na legenda contou como se sentia. "Abatida , cansada e com a sensação de que revivi um pesadelo!", disse.

E ainda agradeceu aos policiais que perseguiram os bandidos. "Parabéns policiais que honram seus trabalhos e correm risco para tentar manter a ordem", falou.

adblock ativo