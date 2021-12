DJ morre após desabamento de palco em festival no sul do país

Um DJ que tocava em um festival na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, morreu após um temporal provocar o desabamento de um dos palcos do evento na tarde deste domingo, 17.

O DJ Kaleb Freitas tocava no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, quando o acidente aconteceu. Outras três pessoas ficaram feridas. Ele foi levado a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. A Defesa Civil informou que havia cinco mil pessoas participando do evento.

Em nota no Facebook, a organização do festival informou que seguiu todos os laudos, processos e autorizações solicitadas pelas autoridades para realizar o festival, e disse que vai prestar assistência aos feridos e suas famílias.

O temporal que atingiu a região teve ventos de mais de 100km/h. A capital gaúcha e seu entorno registraram granizo e ventos fortes após a chegada de uma frente fria. Segundo a Vigilância Meteorológica do Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, já havia desde sábado, 16, previsão de temporais e vendavais para a região.

