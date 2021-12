DJ Ivis é preso no Ceará por agressões à ex-mulher

O músico conhecido como DJ Ivis, que ficou famoso nos últimos dias por ter agredido a esposa, Pamella Holanda, foi preso na tarde desta quarta-feira, 14, em Fortaleza, no Ceará. Ele é investigado por lesão corporal.

A informação foi confirmada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT).

"Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido", escreveu Camilo em seu perfil no Twitter.

De acordo com o delegado titular, Tarcio Facó, a prisão do artista foi decretada para garantir a ordem e a lei, já que o DJ Ivis tem "histórico agressivo". Após ser detido, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o exame de corpo de delito.

O artista será encaminhado na sequência para o departamento de capturas da Polícia Civil e passará por um centro de triagem antes da prisão. A probabilidade é de que o DJ Ivis fique em uma cela comum, uma vez que ele não possui ensino superior.

Mais detalhes a respeito da ação policial contra o cantor serão divulgados na manhã desta quinta-feira, 15, por volta das 11h, quando acontece a coletiva de imprensa, na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em Fortaleza. Durante o procedimento, também deverá ser revelado o local onde o DJ Ivis ficará preso.

Entenda o caso

Pamella Holanda denunciou o marido no último dia 3 de julho na cidade de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. O caso repercutiu nacionalmente e vários artistas se manifestaram após ela compartilhar as imagens da agressão nas redes sociais, no último domingo, 11.

Na gravação, é possível ver Ivis disparando socos e chutes contra Pamela, na frente inclusive do filho bebê do casal e da empregada doméstica. Pamella prestou depoimento à polícia na segunda-feira, 12, quando também foram ouvidos o motorista do artista e a funcionária da residência.

