Disparo que matou a menina Ágatha Félix partiu de fuzil de PM, diz inquérito

O tiro que matou a garota Ágatha Vitória Sales Félix, de 8 anos, no Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, no dia 20 de setembro, saiu da arma de um cabo da Polícia Militar, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). É o que aponta o inquérito da Polícia Civil, que será remetido à Justiça nesta terça-feira, 19.

Segundo consta no documento, o objetivo não era atingir a garota, mas dar um tiro de advertência para que dois homens em uma motocicleta parassem após furar uma blitz.

Foi identificado pelo Instituto de Criminalista Carlos Éboli que um fragmento do projétil encontrado no corpo de Ágatha apresentava ranhuras semelhantes ao do cano do fuzil usado pelo militar. O laudo ainda aponta que a bala acertou um poste antes de um estilhaço atingir a menina, que estava dentro de uma Kombi.

