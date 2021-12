Dinheiro é jogado pela janela em operação da PF no Recife

Uma cena inusitada marcou uma operação deflagrada pela Polícia Federal no Recife, na manhã desta quarta-feira, 9. Durante a ação que visa combater uma organização criminosa suspeita de direcionar licitações e desviar recursos públicos da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), agentes da PF flagraram maços de dinheiro sendo arremessados da janela do edifício onde vive um dos investigados, no bairro de São José, na área central da capital pernambucana.

Vinte e oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na "Operação Pulso". Entre os delitos apurados estão corrupção passiva, infringência da lei de licitação, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Ainda conforme a polícia, durante a ação foi notado que amostras de sangue coletadas - que deveriam ser transformadas em medicamentos contra a hemofilia e outras doenças - não foram fabricadas devido a um armazenamento incorreto de material.

A ação também cumpre 29 oitivas mediante intimação e dois mandados de prisão temporária, expedidos contra empresários que atuam na empresa. Foi autorizado ainda o afastamento de três integrantes da Hemobrás, sendo dois da diretoria. Além de Pernambuco, a operação ocorre também nos estados do Piauí, Paraíba, Minas Gerais e São Paulo.

