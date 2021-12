Dilma tem até amanhã para sancionar lei que trata de abuso

A presidente Dilma Rousseff tem até esta quinta-feira, 1º, para sancionar, com ou sem vetos, o Projeto de Lei 03/2013, que obriga os hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) a prestarem atendimento emergencial e multidisciplinar às vítimas de violência sexual. A proposta foi aprovada pelo Senado no dia 4 de julho.

De acordo com o texto, o atendimento deverá incluir o diagnóstico e tratamento de lesões, realização de exames para doenças sexualmente transmissíveis e gravidez e prevê ainda a preservação de materiais que possam ser coletados no exame médico.

Gravidez - Há, entretanto, um ponto polêmico que vem mobilizando entidades religiosas na tentativa de pedir vetos ao projeto. O que trata da "profilaxia de gravidez". Para as entidades, o termo pode estimular a realização de aborto na rede pública.

Entidades como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Federação Espírita Brasileira e o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social apresentaram ao governo um documento pedindo o veto parcial, com exclusão dos trechos que tratam da "profilaxia da gravidez" e do "fornecimento de informações às vítimas dos direitos legais e de todos os serviços sanitários disponíveis".

O Ministério da Saúde informou, no entanto, que a profilaxia da gravidez se refere à utilização de contraceptivo de emergência - a chamada pílula do dia seguinte - que evita a fecundação. O contraceptivo não interrompe uma eventual gestação.

