Dilma Rousseff abre desfile de Sete de Setembro em Brasília

A presidenta Dilma Rousseff abriu, nesta sexta-feira, 7, o Desfile de Sete de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. Dilma chegou à tribuna das autoridades em carro aberto, no Rolls Royce da Presidência da República.

Ela foi recepcionada pelo governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, e o ministro da Defesa, Celso Amorim. Quando o locutor oficial do desfile anunciou a presença do governador, foram ouvidas vaias nas arquibancadas próximas à tribuna.

Ao subir na tribuna, a presidenta cumprimentou os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto, e da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS).

Ao lado de Dilma, acompanham o desfile a filha Paula, o marido dela, Rafael Covolo; e o neto Gabriel, que completa dois anos de idade este mês, além dos ministros Antonio Patriota (Relações Exteriores), Ana de Holanda (Cultura), Gleisi Hoffman (Casa Civil), Paulo Bernardo (Comunicações) e Edison Lobão (Minas e Energia).

Após a chegada da presidenta, o Hino Nacional foi executado e a Esquadrilha da Fumaça iniciou sua apresentação colorindo o céu da capital federal com as cores verde e amarelo.

