Dilma retorna ao Brasil após ir ao velório de Chávez

A presidenta Dilma Rousseff retornou ao Brasil após acompanhar o velório do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em Caracas, capital do país vizinho. O avião que a trouxe a Brasília pousou na base aérea por volta das 5h40 desta sexta-feira, 8, de acordo com a assessoria do Palácio do Planalto.

Acompanhada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador da Bahia, Jaques Wagner, Dilma chegou na noite de quinta-feira, 8, por volta das 20h15, à Academia Militar, em Caracas, onde foi recepcionada pelo presidente em exercício do país, Nicolás Maduro. Durante alguns minutos, Dilma segurou a mão de uma das filhas de Chávez e a consolou, conforme imagens divulgadas pela TV estatal.

O governo venezuelano anunciou na quinta que o velório de Chávez será estendido por mais sete dias. Inicialmente, o sepultamento estava agendado ocorrer nesta sexta.

Menos de 24 horas antes que terminasse o tempo previsto para a visitação ao corpo, o governo venezuelano anunciou que o velório continuará aberto ao público. Em seguida, o corpo será embalsamado e depositado em uma urna de cristal.

