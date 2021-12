Dilma quer insulina nas farmácias populares em 2014

A presidente Dilma Rousseff disse, nesta terça-feira, 16, em pronunciamento em Belo Horizonte, que, em 2014, o País terá insulina nas farmácias populares. "Hoje estamos participando de uma cerimônia inaugural. Não temos atualmente a insulina pronta, mas temos a certeza de que, em 2014, colocaremos a insulina em todas as farmácias populares". Dilma Rousseff participou do evento de lançamento da retomada da produção nacional de insulina humana no Brasil.

"Nós vamos ter de correr atrás da química fina, mesmo que ela tenha passado no sentido de que estamos atrasados", disse Dilma. A presidente ressaltou que inovar é "sobretudo fazer essa parceria entre os prefeitos, governo federal e governo do Estado, é sobretudo fazer uma relação muito estreita entre os centros de pesquisa e as empresas". "É criar um ambiente em que todos nos valorizemos social e culturalmente a inovação e todos nós tenhamos uma ação comum no sentido de levar a cabo esses desafios", completou a presidente.

