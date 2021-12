Dilma pede que PF investigue explosão em SC

A presidente Dilma Rousseff pediu à Polícia Federal que entre na investigação do acidente em um depósito de fertilizantes em São Francisco do Sul (SC). Dilma ouviu na manhã desta quinta-feira, 26, no Palácio do Alvorada, um relato da ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, que é de Santa Catarina.

Dilma mostrou preocupação com o caso e com a extensão dos danos provocados pela explosão e sugeriu a ação da PF. Dilma ligou para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e pediu a abertura da investigação.

Na terça-feira, 24, Ideli fez um sobrevoo da área da explosão, acompanhada do Secretário Nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, e do secretário de Proteção Civil e Segurança Pública de Joinville, Francisco José da Silva. De acordo com a Secretaria de Relações Institucionais, a ministra também conversou com a presidente da Petrobras, Graça Foster, que colocou à disposição da prefeitura funcionários e equipamentos especializados para contenção de acidentes.

