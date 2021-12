Dilma manda PF ajudar a apurar morte de cinegrafista

A presidenta Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira, 10, que a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Ilídio Andrade "revolta e entristece", e determinou que a Polícia Federal apoie as investigações para "aplicação da punição cabível" aos responsáveis pelo ferimento do jornalista.

Santiago foi atingido por um rojão durante manifestação na última quinta, 6, no Rio de Janeiro, e teve morte cerebral confirmada no início desta tarde.

É inadmissível "protestos democráticos serem desvirtuados por quem não tem respeito por vidas humanas", afirmou a presidenta.

"A liberdade de manifestação é um princípio fundamental da democracia e jamais pode ser usada para matar, ferir, agredir e ameaçar vidas humanas, nem depredar patrimônio público ou privado", ressaltou Dilma, em sua conta no Twitter.

