Dilma lamenta morte de Rose Marie Muraro pelo Twitter

A presidente Dilma Rousseff lamentou a morte da escritora e feminista Rosie Marie Muraro, de 83 anos, por meio de sua conta no Twitter, neste domingo, 22.

"Foi com tristeza que soube da morte de Rose Marie Muraro, ícone da luta pelos direitos das mulheres", escreveu Dilma. "Intelectual notável, Rose Marie foi uma mulher determinada em tudo, na luta contra a barreira da cegueira, na luta pelas suas idéias."

Rosie Marie estava internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, e morreu após complicações de um tratamento de quimioterapia.

Rose tinha câncer na medula óssea há mais de dez anos. No último dia 15, ela entrou em coma e desenvolveu uma infecção respiratória. Rose deixa 5 filhos e 12 netos.



A intelectual nasceu praticamente cega, mas conseguiu estudar - cursou Física - e escreveu 44 livros. Nas décadas de 1970 e 1980, foi pioneira ao liderar o movimento feminista no País.

Confira os Tweets da presidente sobra a morte de Rose Marie Muraro:

