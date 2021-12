Dilma envia mensagem ao papa Bento XVI manifestando respeito

No último dia de Bento XVI como papa, nesta quinta-feira, 28, a presidenta Dilma Rousseff enviou uma mensagem de respeito à decisão de renúncia e destacou a realização da Jornada Mundial da Juventude, em julho, no Rio de Janeiro, assim como a visita que ele fez ao Brasil, em 2007. A nota da presidenta tem oito linhas e foi divulgada no começo desta manhã.

"Ao findar seu papado, manifesto o meu respeito pela decisão de Vossa Santidade de renunciar à Cátedra de São Pedro", diz a mensagem da presidenta. "Desejo que essa nova fase de recolhimento o encontre com saúde e paz", completa o texto, que pode ser lido na íntegra no blog do Palácio do Planalto.

Em seguida, Dilma destaca na mensagem a boa relação do Brasil com a Santa Sé. "Na oportunidade, recordo os gestos de apreço com que o meu país foi distinguido nesses últimos anos. São marcos históricos no relacionamento entre a Santa Sé e o Brasil."

Ela ressaltou a escolha de Aparecida do Norte para sediar a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano (Celam), em 2007, que trouxe Bento XVI ao Brasil. A presidenta também lembrou a canonização de Antonio Galvão de França, o frei Galvão.

"[A visita do papa ao Brasil ensejou] a canonização do primeiro Santo brasileiro, Dom Antonio Galvão de França, assim como a histórica decisão de realizar a Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro", frisou.

Bento XVI, de 85 anos, deixa o pontificado nesta quinta, a partir das 20h (16h de Brasília), depois de quase oito anos. A partir deste horário começa o chamado o período de sede vacante (sem papa). Ao longo do dia, ele tem uma série de atividades.

Não está programada solenidade pública. Nesta quarta, 27, foi a última vez que Bento XVI participou de uma audiência geral, circulou no papamóvel, acenou para os fiéis, beijou crianças e enviou mensagem, justificando a renúncia.

