Dilma diz ficar impressionada com vítimas de chuva em SP

A presidenta Dilma Rousseff afirmou neste sábado (12) ter ficado impressionada com a situação das famílias atingidas pelas chuvas entre as últimas quinta (10) e sexta-feiras (11) nas cidades de Franco da Rocha, Francisco da Rocha e Mairiporã, localizadas ao norte da grande São Paulo.

Pela manhã, ela sobrevoou as áreas atingidas, reuniu-se com o governador, Geraldo Alckmin, e prefeitos das cidades atingidas na Escola Superior de Bombeiros, em Franco da Rocha, e visitou o centro cultural da cidade, onde estão abrigadas 50 pessoas.

Dilma destacou o fato de a topografia da cidade ser muito íngreme, o que, por si só, deixa os moradores vulneráveis a desastres ambientais, como deslizamentos de terra. "Fiquei impressionada porque a cidade inteirinha é muito íngreme", disse.

Segundo a presidenta, os desabrigados poderão se cadastrar na terceira fase do Programa Minha Casa Minha Vida. Para essas cidades, explicou ela, estavam destinadas 1,1 mil unidades nas fases anteriores do programa, mas todas foram distribuídas ou cadastradas. Na etapa 3, o programa tem a meta de entregar três milhões de moradias até 2018.

A presidenta fez um apelo, afirmando que as manifestações populares previstas para amanhã (13) devem ser tratadas com respeito. "Faço um apelo pela paz, vivemos em um momento em que as pessoas têm o direito de ir às ruas e a violência não deve existir de nenhum lado".

Dilma deixou a cidade por volta das 12h30 e retornou a Brasília.

adblock ativo