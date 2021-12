Dilma: aeromóvel mostra capacidade de gerar inovação

Em cerimônia do início de operação do Projeto Aeromóvel, em Porto Alegre (RS), a presidente Dilma Rousseff ressaltou que o projeto é um exemplo de que o País é capaz de gerar tecnologia nova.

> Veja mais notíciais de Brasil sem sair desta página

"Participo da inauguração de um símbolo do espírito inovador, da capacidade de gerar tecnologia, de criar os meios para vencer novos desafios e para mostrar que nós somos, sim, capazes de gerar tecnologia nova, de inovar", afirmou. Ela classificou o aeromóvel como um transporte "que tem todas as características da sustentatibilidade".

"Temos aqui no Rio Grande do Sul uma alternativa de transporte de massa de alta qualidade", afirmou a presidente, que se disse feliz pela participação do governo federal no projeto com a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb).

Ela mencionou que é a inovação é muito importante para o País. "É tão importante a inovação no País que hoje se estrutura como um dos elementos principais do investimento", afirmou.

adblock ativo