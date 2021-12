Diesel com alto teor de enxofre sairá do mercado

A diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Magda Chambriard, disse nesta quarta-feira, 18, que, a partir de janeiro, deixa de ser comercializado no Brasil o diesel S-1.800, com alto teor de enxofre. A decisão deve ser referendada em reunião de diretoria da agência nesta tarde. "Na prática teremos um ar mais limpo para respirar", disse.

O S-1.800 (1.800 ppm, ou partes por milhão, de enxofre) ainda era utilizado em rodovias e no interior do País. Agora, passa a ser vendido apenas o S-500 (500 partes por milhão de enxofre). Nas capitais, desde janeiro de 2013 é comercializado o diesel S-10, com baixo teor de enxofre.

